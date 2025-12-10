Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kilometerlanger Irrweg

Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig

Kärnten
10.12.2025 06:00
Allein am Knoten Villach wurden im vergangenen Jahr 65 Geisterfahrer gemeldet
Allein am Knoten Villach wurden im vergangenen Jahr 65 Geisterfahrer gemeldet(Bild: Christof Birbaumer)

Dramatische Szenen auf der Südautobahn bei Villach: Eine junge Pkw-Lenkerin fährt falsch auf und gefährdet zahlreiche Leben. Die „Krone“ gibt Tipps, wie Sie sich bei Geisterfahrer-Alarm verhalten – und was Sie tun müssen, wenn Sie selbst auf der falschen Straßenseite landen.

0 Kommentare

Weshalb die Oberösterreicherin Montagnacht bei der Anschlussstelle Arnoldstein-Hermagor falsch auf die „Süd“ aufgefahren war, ist unklar. Fakt ist: Die 27-Jährige lenkte ihr Auto als Geisterfahrerin neun Kilometer in Richtung Villach an zahlreichen Fahrzeugen vorbei. Deren Lenker umgehend die Einsatzkräfte alarmierten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
159.811 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
136.043 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
109.673 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Kilometerlanger Irrweg
Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig
Türchen 10
Kosmetikstudio „IchZeit“ feiert heuer zehn Jahre
Folge 11: Zwei Bärtige
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Krone Plus Logo
Beendet seine Karriere
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
Von Piste abgekommen
Tödlicher Skiunfall: Lehrer prallte gegen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf