Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig

Dramatische Szenen auf der Südautobahn bei Villach: Eine junge Pkw-Lenkerin fährt falsch auf und gefährdet zahlreiche Leben. Die „Krone“ gibt Tipps, wie Sie sich bei Geisterfahrer-Alarm verhalten – und was Sie tun müssen, wenn Sie selbst auf der falschen Straßenseite landen.
Weshalb die Oberösterreicherin Montagnacht bei der Anschlussstelle Arnoldstein-Hermagor falsch auf die „Süd“ aufgefahren war, ist unklar. Fakt ist: Die 27-Jährige lenkte ihr Auto als Geisterfahrerin neun Kilometer in Richtung Villach an zahlreichen Fahrzeugen vorbei. Deren Lenker umgehend die Einsatzkräfte alarmierten.
