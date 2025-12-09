Mercedes GLB: So hängt er seinen Vorgänger ab

Der GLB ist das Familienmodell im SUV-Programm von Mercedes. Die neue Generation mit 800-Volt-Technik lädt schneller, fährt weiter und kann auch sonst vieles besser als der Vorgänger.
„Ihr guter Stern auf allen Straßen“, so warb Mercedes in den 1950-ern. Beim neuen GLB wird daraus eine wahre Sterneflut. An der Front der Elektroversion bilden 94 kleine LED-Sterne ein Muster, das im Rückspiegel wie ein leuchtendes Emblem wirkt. Bei Nacht erweitert sich die Grafik um 158 weitere Lichtpunkte im Dachhimmel des optionalen Sky-Control-Panoramadachs.
Mercedes inszeniert den neuen GLB deutlich stärker. Wurde der Vorgänger nachträglich elektrifiziert, mit allen Schwächen, die eine solche Nachrüstung für den Alltag bedeutet, so zieht jetzt die 800-Volt-Architektur aus CLA und GLC in den Kompakt-SUV ein, mitsamt kürzeren Ladezeiten und effizienterem Energiemanagement. Dank 320 kW Ladeleistung bringt ein Zehnminuten-Stopp am Schnelllader bis zu 260 Kilometer WLTP-Reichweite.
Anfängerfehler vermieden
Beim Start des CLA machte Mercedes den Fehler, keinen DC-Konverter zu montieren. Somit konnten die ersten Modelle des Coupés die vor allem in den südlichen Ländern noch weit verbreiteten Schnellader mit 400-Volt-Technik nicht nutzen. Aus dem Spott und Ärger in den sozialen Netzwerken hat man gelernt: Beim GLB kann man den Konverter gleich mitbestellen und so entspannt ins Ausland reisen. „Gerade für Märkte außerhalb der großen Metropolen ist das essenziell“, sagt Produktmanager Jan Klingen.
Wie im CLA: Antrieb mit Strom oder Sprit
Zum Start kommen zwei Modelle: der GLB 250+ mit 200 kW/272 PS starker E-Maschine und 631 Kilometern Reichweite sowie der allradgetriebene 350 4matic. Dank zusätzlichem Frontmotor erhöht sich dessen Leistung auf 260 kW/353 PS. Beide Modelle nutzen den 85-kWh-Akku.
Mit dem Hauptantrieb an der Hinterachse überträgt Mercedes das Antriebslayout der großen Modelle in die Kompaktklasse. Die E-Motoren wurden komplett im eigenen Haus entwickelt. Wie im CLA haben sie einen Wirkungsgrad von 93 Prozent bis zu den Rädern und sind mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt. Um Energie zu sparen, ist die Frontmaschine des 4matic normalerweise abgekoppelt, sodass Motor und Teile des Getriebes vollständig stillstehen. Der Frontmotor wird nur zugeschaltet, wenn Grip an allen vier Rädern oder Boost beim starken Beschleunigen nötig ist.
Anfang 2026 folgt der Verbrenner mit 1,5 Liter Hubraum, 48-Volt-Hybridtechnik und drei Leistungsstufen. Die Versionen mit Hinterradantrieb haben 136 PS oder 163 PS, das Allradmodell 190 PS. Kurze Strecken nimmt der Benzin-GLB mit 20 kW/27 PS rein elektrisch unter die Räder.
Mehr Platz und Präsenz
Bestimmten vorher Praktikabilität und Format das Bild, setzt die Neuauflage stärker auf Präsenz. Mit 4,73 Metern ist der Wagen fast zehn Zentimeter länger und hat einen um 6 Zentimeter gewachsenen Radstand. Außerdem sind die Türen über die Schweller gezogen. Das hält den Einstieg und damit die Hosen der Passagiere sauber.
Wie bisher sind optional zwei Einzelsitze im Heck bestellbar. Dank größerer Türen und da sich die zweite Reihe weiter nach vorne schieben lässt, krabbeln die Kids leichter nach hinten durch. In Reihe zwei bietet der GLB besser geformte Polster, spürbar mehr Platz für die Beine, eine längere Oberschenkelauflage und mehr Luft über den Köpfen.
Auch der Laderaum wird zum Argument. Zu den 540 Liter des Fünfsitzers beziehungsweise 480 beim Siebensitzer kommt ein sehr ordentlicher Frunk, ein Stauraum, der beim Vorgänger schlicht nicht existierte. Unter die Fronthaube passt jetzt sogar eine Getränkekiste. Für Familien bedeutet das: Taschen, Kinderwagen, Wickelzeug lassen sich künftig auch ohne Tetris-Erfahrung schnell verstauen. Und für Anhängerbesitzer wichtig: Bis zu zwei Tonnen Anhängelast machen den elektrischen GLB zu einem der wenigen Kompakt-SUVs, die tatsächlich richtig Last ziehen dürfen.
Das Design bleibt der GLB-Natur treu: steile Front, klare Flächen, robuste Radlaufkonturen. Doch alles wirkt einen Tick entschlossener, weniger verspielt. Besonders in der AMG-Line, in der die Radläufe und Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert sind.
Innen dominiert der MBUX-Superscreen, wie man ihn auch vom CLA kennt. Drei Displays hinter einer einzigen Glasfläche, angetrieben vom neuen MB.OS-System, samt Over-the-Air-Updates und KI-Funktionen. Eine „schwebende“ Mittelkonsole mit großer Ablage trennt Fahrer und Beifahrer. Zusätzlicher Stauraum findet sich in den Türen oder in der ausklappbaren Mittelarmlehne in Reihe zwei. Wer den bisherigen GLB fährt, fühlt hier einen deutlichen Bruch. Was bleibt, ist die Funktionalität: Vier Kindersitzpositionen, flexible Rückbank, robuste Bedienstruktur. Was neu ist, sind Offroad-Features wie Terrain Mode oder die transparente Motorhaube.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.