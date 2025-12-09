Mercedes GLB: So hängt er seinen Vorgänger ab

Mit dem Hauptantrieb an der Hinterachse überträgt Mercedes das Antriebslayout der großen Modelle in die Kompaktklasse. Die E-Motoren wurden komplett im eigenen Haus entwickelt. Wie im CLA haben sie einen Wirkungsgrad von 93 Prozent bis zu den Rädern und sind mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt. Um Energie zu sparen, ist die Frontmaschine des 4matic normalerweise abgekoppelt, sodass Motor und Teile des Getriebes vollständig stillstehen. Der Frontmotor wird nur zugeschaltet, wenn Grip an allen vier Rädern oder Boost beim starken Beschleunigen nötig ist.