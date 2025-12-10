Wie der Christbaumkauf 10.000 Euro kosten kann

Citroen ELO: Ein Riesen-Legostein für alle Fälle
Am 12. Dezember sperren die 234 Verkaufsstellen für Christbäume in Wien auf. Schnäppchen gibt es ab 25 Euro pro Meter bei Tannen. Doch es können auch bis zu 10.000 Euro werden – bei unsicherem Transport, wie der ÖAMTC warnt. Doch auch abseits von Strafen lauern beim Christbaumverkauf Kostenfallen.
Wer sich für seinen Traum-Baum entscheidet, bedenkt manchmal nicht: Er muss auch noch nach Hause. Vor allem für den Transport per Auto gilt es dafür einige Regeln zu beachten. Idealerweise sollte der Baum innerhalb des Wagens, und da quer zur Fahrtrichtung gelagert sein. Der Fahrer darf nicht eingeschränkt sein, eine geöffnete Heckklappe muss hinuntergespannt werden. Kennzeichen, Rückleuchten und Blinker müssen sichtbar bleiben.
