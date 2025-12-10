Wie der Christbaumkauf 10.000 Euro kosten kann

Wer sich für seinen Traum-Baum entscheidet, bedenkt manchmal nicht: Er muss auch noch nach Hause. Vor allem für den Transport per Auto gilt es dafür einige Regeln zu beachten. Idealerweise sollte der Baum innerhalb des Wagens, und da quer zur Fahrtrichtung gelagert sein. Der Fahrer darf nicht eingeschränkt sein, eine geöffnete Heckklappe muss hinuntergespannt werden. Kennzeichen, Rückleuchten und Blinker müssen sichtbar bleiben.