ÖSV-Youngster hat noch viel Luft nach oben

Keine große Überraschung

Trotz des extrem dichten Rennplans fand „Vici“ Zeit kurz durchzuatmen und sich auch über bestes Weltcupresultat – Rang 22 im zweiten Riesentorlauf von Mont-Tremblant – zu freuen. „Wobei das Ergebnis für mich jetzt keine so große Überraschung war“, erklärt die Head-Pilotin, die vorigen Winter in Kranjska Gora (Slo) als 29. ihre ersten Weltcupzähler geholt, danach aber viermal die Final-Quali – teils hauchdünn – verpasst hatte. „Durch die internen Trainingsvergleiche weiß ich ja ungefähr, wo ich stehe. Bei mir war es eher der Punkt, dass ich es mir auch in den Rennen zutraue, dass ich dort die Leistung abrufe.“