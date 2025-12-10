Notarztstützpunkt: Gutachten sorgt für Zündstoff

Konzept als „Themenverfehlung“

Für die Bevölkerung ist die Absage jedenfalls bitter, für das Rote Kreuz Liezen ein Schlag ins Gesicht. „Mit uns hatte nie jemand Kontakt“, sagt Bezirksstellenleiter Gernot Leitner. Das Rote Kreuz hatte sich ja geschlossen für einen eigenen Notarztstützpunkt ausgesprochen und ein eigenes Versorgungskonzept vorgelegt. Die Empfehlung der Mediziner sieht man als „Themenverfehlung“: „Dieses Konzept ist auf viele Jahre nicht umsetzbar und löst unsere Probleme nicht. Was wissen drei Kages-Ärzte besser als wir vor Ort?“, schüttelt Leitner den Kopf.