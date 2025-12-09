So verhalten Sie sich bei Begegnungen mit Wolf
Tipps und Tricks
Am Sonntag wurde bereits der zwölfte Wolf in Kärnten erlegt. Immer wieder kommt es zu Begegnungen mit den Wildtieren – auch in der Nähe von bewohnten Gebieten. Warum Wolfssichtungen weder neu noch automatisch bedenklich sind.
Meldungen über Wölfe in Siedlungsgebieten häufen sich. Während die Wogen mancherorts hochgehen und emotional geführte Diskussionen zwischen Tierliebhabern und besorgten Bürgern hitzig verlaufen, mahnt der Naturschutzbund nun zu einem wissensbasierten Blick auf das Wildtier.
