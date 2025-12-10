Respekt vor Österreichs erster „höflicher Schule“

„Sie können mich mal! Ich hab‘ keinen Bock auf Ihren Unterricht“ oder „Wie siehst du denn aus, du Opfer?“: In der Schule zeigen junge Menschen respektloses Benehmen in geballter Form. Einerseits gegenüber Lehrern – durch freches Zurückreden, das Ignorieren von Anweisungen oder die bewusste Missachtung von Regeln und Vorschriften. Andererseits gegenüber Mitschülern – durch Schikanen, Mobbing, spöttische Kommentare, rücksichtsloses Verhalten und Ausgrenzung.