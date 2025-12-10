Respekt vor Österreichs erster „höflicher Schule“

Respektlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen ist ein großes Problem. Eine Mittelschule im Burgenland zeigt, dass es auch anders geht. Sie investiert in Höflichkeitsunterricht und wird nun als erste Schule Österreichs mit einem besonderen Zertifikat ausgezeichnet. Ein Beispiel mit Vorbildwirkung.
„Sie können mich mal! Ich hab‘ keinen Bock auf Ihren Unterricht“ oder „Wie siehst du denn aus, du Opfer?“: In der Schule zeigen junge Menschen respektloses Benehmen in geballter Form. Einerseits gegenüber Lehrern – durch freches Zurückreden, das Ignorieren von Anweisungen oder die bewusste Missachtung von Regeln und Vorschriften. Andererseits gegenüber Mitschülern – durch Schikanen, Mobbing, spöttische Kommentare, rücksichtsloses Verhalten und Ausgrenzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.