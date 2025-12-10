Direktorin: „Schritt für Schritt zur Normalität“

Vor einem halben Jahr stand die Steiermark, ja ganz Österreich still. Beim blutigsten Amoklauf in der Geschichte unseres Landes kamen elf Menschen ums Leben: Der 21-jährige Arthur A., ein ehemaliger Schüler, stürmte in zwei Klassen des BORG in der Grazer Dreierschützengasse, erschoss neun Schülerinnen und Schüler, eine Lehrerin und schließlich sich selbst. Schock und Trauer bestimmten die darauffolgenden Monate, behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl versuchte die leidgeprüfte Schule, wieder zur Normalität zurückzukehren. Wie geht es den Betroffenen heute? Das haben wir BORG-Direktorin Liane Strohmaier gefragt.