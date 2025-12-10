Übersetzer und Kopfhörer für Flut an Legionären

Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten
„Krone“-Kolumne
Sie wissen, wann sie was sagen müssen – aber wie, wenn auch Emotion die Botschaft mitbestimmt? Immer mehr Legionäre sprechen nur Französisch oder Englisch – eine Herausforderung für die Trainer. Die „Krone“ blickte sich in der Bundesliga um, in der ein Team mehr als 87 Prozent der Spielminuten an Nicht-Österreicher vergibt...
SALZBURG: Während unter Ex-Trainer Pep Lijnders eigentlich nur Englisch gesprochen wurde, setzt Thomas Letsch vorrangig auf Deutsch. Da der 57-Jährige aber viele Sprachen beherrscht, wird hin und wieder auch geswitcht. Zur Not sind für die ausländischen Spieler bei den Trainingseinheiten Übersetzer dabei.
