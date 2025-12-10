Wen das Gutachten nach Unfalltod von Lucy belastet

Lenker kann sich nicht erinnern

Lucy hatte keine Chance, wurde in die angrenzende Wiese geschleudert, ihr Moped noch mehrere Meter mitgeschleift. Das Gutachten wurde auch bereits dem Lenker beziehungsweise dessen Verteidiger zugestellt. Kommen von dieser Seite keine ergänzenden Fragen, ist mit einem baldigen Strafantrag gegen den 19-Jährigen zu rechnen. Bei einer Einvernahme durch die Polizei gab der Fahrer an, dass er sich an die Momente kurz vor dem Unfall nicht mehr erinnern könne.