Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht

Die vierte Generation ist ab sofort bestellbar und kommt im nächsten Jahr auf den Markt. Anders als erwartet wird sie für Cayenne-Fans aber nicht alternativlos sein, sagt Matthias Becker, Mitglied des Vorstands, Vertrieb und Marketing: „Mit der Elektrifizierung des Cayenne erreichen wir ein neues Performance-Level, welches Maßstäbe für die Zukunft setzt. Gleichzeitig werden wir den Cayenne mit effizienten Verbrennungs- und Hybridantrieben bis weit ins nächste Jahrzehnt weiterentwickeln. Diese Strategie gilt auch für das gesamte Modellportfolio von Porsche: In jedem Segment, in dem wir vertreten sind, werden Kunden künftig die Wahl zwischen vollelektrischem und verbrennungsmotorischem Antrieb haben.“