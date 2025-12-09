Minus 10 Prozent: Industrie reißt andere mit

Jetzt liegt schwarz auf weiß vor, wie sich unsere Wirtschaft im Vorjahr entwickelt hat. Und die Zahlen verheißen nichts Gutes: Oberösterreichs Bruttoregionalprodukt – die Summe aller Waren und Dienstleistungen – ist laut Statistik Austria um 2,7 Prozent geschrumpft. Nur in Kärnten war das Minus mit 3,6 Prozent noch größer.