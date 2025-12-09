Minus 10 Prozent: Industrie reißt andere mit
Wirtschaft schrumpfte
Oberösterreichs Wirtschaft verzeichnete im Vorjahr einen Rückgang von 2,7 Prozent – das zweitgrößte Minus aller Bundesländer. Woran das liegt, welche Sparten dennoch wachsen und weshalb es bei den Jobs sogar ein Plus gab, analysiert Regionalökonom Peter Huber.
Jetzt liegt schwarz auf weiß vor, wie sich unsere Wirtschaft im Vorjahr entwickelt hat. Und die Zahlen verheißen nichts Gutes: Oberösterreichs Bruttoregionalprodukt – die Summe aller Waren und Dienstleistungen – ist laut Statistik Austria um 2,7 Prozent geschrumpft. Nur in Kärnten war das Minus mit 3,6 Prozent noch größer.
