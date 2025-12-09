ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“

Erstmals trat Ski-Ass Markus Salcher 2010 bei den Paralympics in Vancouver in Erscheinung. Heute, 15 Jahre später, startet der halbseitig gelähmte Klagenfurter in seine letzte Saison. „Es hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass es cool wäre, mit den Spielen 2026 in Cortina aufzuhören“, erzählt Salcher.