Beendet seine Karriere

ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“

Kärnten
09.12.2025 19:59
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.(Bild: GEPA)

Para-Ski-Ass Markus Salcher startet am Donnerstag in Steinach seine letzte Weltcup-Saison. Auch wenn mittlerweile alles professioneller wurde, klopft der Klagenfurter der FIS auf die Finger. Der Drasendorferin Elina Stary traut der achtfache Weltmeister eine ähnlich starke Karriere zu. Sie und der Klagenfurter Thomas Grochar legen am Mittwoch mit der Kombi los.

Erstmals trat Ski-Ass Markus Salcher 2010 bei den Paralympics in Vancouver in Erscheinung. Heute, 15 Jahre später, startet der halbseitig gelähmte Klagenfurter in seine letzte Saison. „Es hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass es cool wäre, mit den Spielen 2026 in Cortina aufzuhören“, erzählt Salcher.

