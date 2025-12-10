Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Rapid-Fan wegen Attacke auf Polizisten verurteilt

Tirol
10.12.2025 06:00
Im Rapid-Sektor ging es heiß her. Für einen Fan endete der Ausflug nach Tirol vor Gericht.
Im Rapid-Sektor ging es heiß her. Für einen Fan endete der Ausflug nach Tirol vor Gericht.(Bild: GEPA)

Ein Rapid-Fan (30) musste sich nach einem Auswärtsspiel in Innsbruck wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten. Der Mann sprach von einem „Deeskalations-Versuch“ und wehrte sich vehement gegen die Anschuldigungen. Doch er wurde verurteilt.

0 Kommentare

Beim Cup-Kracher zwischen Wacker Innsbruck und Rapid Wien Ende Juli ging es nicht nur am Rasen ordentlich zur Sache. Bei einem Fanmarsch der Grün-Weißen vom Tivoli-Stadion zum Hauptbahnhof soll der Niederösterreicher (30) einem Polizisten mehrfach mit der flachen Hand gegen die Brust gestoßen haben. Der Beamte verlor das Gleichgewicht und kam zu Sturz.

Angeklagter wollte nur Freund helfen
Es sei ganz anders gewesen, behauptete der Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Er habe lediglich seinem Freund, der auf dem Boden fixiert wurde, helfen wollen, und hätte mit seiner Handbewegung versucht „zu deeskalieren“. Keinesfalls sei es seine Absicht gewesen, die Amtshandlung des Polizisten zu behindern.

Lesen Sie auch:
Im Viola Pub kam es nach dem Derby im Mai zu unschönen Szenen.
Eklat nach Derby
Rammte 71-jähriger Fanordner Austrianer nieder?
10.11.2025
Grün-Weiß in der Krise
Pfiffe in Hütteldorf! Rapid-Fans fordern Umbruch
06.12.2025

Urteil noch nicht rechtskräftig
Der Richter glaubte dem Angeklagten auch aufgrund eines Videos nicht. Urteil: 2880 Euro Geldstrafe – zur Hälfte bedingt. Volle Berufung!

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
159.811 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
136.043 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
109.673 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf