Rapid-Fan wegen Attacke auf Polizisten verurteilt

Angeklagter wollte nur Freund helfen

Es sei ganz anders gewesen, behauptete der Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Er habe lediglich seinem Freund, der auf dem Boden fixiert wurde, helfen wollen, und hätte mit seiner Handbewegung versucht „zu deeskalieren“. Keinesfalls sei es seine Absicht gewesen, die Amtshandlung des Polizisten zu behindern.