Rapid-Fan wegen Attacke auf Polizisten verurteilt

Ein Rapid-Fan (30) musste sich nach einem Auswärtsspiel in Innsbruck wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten. Der Mann sprach von einem „Deeskalations-Versuch“ und wehrte sich vehement gegen die Anschuldigungen. Doch er wurde verurteilt.
Beim Cup-Kracher zwischen Wacker Innsbruck und Rapid Wien Ende Juli ging es nicht nur am Rasen ordentlich zur Sache. Bei einem Fanmarsch der Grün-Weißen vom Tivoli-Stadion zum Hauptbahnhof soll der Niederösterreicher (30) einem Polizisten mehrfach mit der flachen Hand gegen die Brust gestoßen haben. Der Beamte verlor das Gleichgewicht und kam zu Sturz.
Angeklagter wollte nur Freund helfen
Es sei ganz anders gewesen, behauptete der Angeklagte nun in Innsbruck vor Gericht. Er habe lediglich seinem Freund, der auf dem Boden fixiert wurde, helfen wollen, und hätte mit seiner Handbewegung versucht „zu deeskalieren“. Keinesfalls sei es seine Absicht gewesen, die Amtshandlung des Polizisten zu behindern.
Urteil noch nicht rechtskräftig
Der Richter glaubte dem Angeklagten auch aufgrund eines Videos nicht. Urteil: 2880 Euro Geldstrafe – zur Hälfte bedingt. Volle Berufung!
