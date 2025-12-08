Vorteilswelt
Rätsel in Russland

Warum lassen sich Tausende Porsche nicht starten?

Motor
08.12.2025 06:10
Bei vielen Porsche-Fahrzeugen in Russland herrscht Stillstand.
Bei vielen Porsche-Fahrzeugen in Russland herrscht Stillstand.(Bild: Porsche)

In Russland werden Fahrzeuge zu „Stehzeugen“: Reihenweise verweigern Porsches den Dienst, lassen sich nicht mehr starten, obwohl sie eigentlich technisch komplett in Ordnung sein sollten. Eine Sanktion gegen reiche Russen? Keineswegs. Jedenfalls nicht direkt.

Für viele Besitzer eines Porsche in Russland endete der letzte Gang zum Parkplatz mit bösem Erwachen: Motor tot, Spritversorgung blockiert. Laut Händlern und Berichten aus Moskau, Krasnodar und anderen Städten lassen sich plötzlich Autos aller Modelle und Motorvarianten nicht mehr starten.

Verantwortlich soll das werkseitig installierte satellitengestützte Sicherheitssystem Vehicle Tracking System (VTS) sein. Hintergrund könnten immer wieder auftretende GPS-Störungen sein – wegen elektronischen Abwehrsystemen, die ukrainische Drohnenangriffe verhindern sollen.

Dadurch empfängt das Auto ungenaue GPS-Signale und „glaubt“, es sein gestohlen worden. Dann aktiviert VTS automatisch eine Art Selbstschutz. Ergebnis: Der Wagen bleibt stillgelegt. In den sozialen Netzwerken ist von „teuren Ziegelsteinen“ die Rede. Die Porsche Russland GmbH berichtet von einer steigenden Zahl an Kundenanfragen und und spricht von einem Massenphänomen.

Einige Fahrzeuge ließen sich durch Tricks wie Batterie abklemmen oder Neustart des VTS wiederbeleben — doch ob das dauerhaft hilft, ist offen. 

Zur Not hilft nur noch, das VTS-Modul komplett auszubauen — ein Eingriff, der mehrere Zehntausend Rubel kosten kann. Okay, das sind ein paar Hundert Euro und für einen Porsche-Besitzer vermutlich leistbar.

Offiziell äußert sich der Hersteller kaum: Die Überwachungssysteme seien „länderspezifisch“, der Fehler liege nicht in der Konstruktion der Fahrzeuge, heißt es lapidar.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
