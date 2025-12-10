Doskozil kämpft gegen Lockerungen an den Grenzen



Burgenland verzeichnete 90 Prozent der Übertritte

Das Burgenland sei schließlich seit Jahren das hauptbetroffen. Von 2015 bis Oktober 2025 seien laut Landesangaben bundesweit knapp 450.000 Asylanträge gestellt – und 80 bis 90 Prozent dieser Personen über die burgenländische Grenze ins Land gekommen. „Das Burgenland trägt die Hauptlast. Wir hatten auch in den letzten Jahren Tote, Verletzte, schwere Schlepperunfälle an der Grenze. Die Realität und die Jubelmeldungen aus dem Ministerium könnten nicht weiter auseinanderliegen“, erklärt Burgenlands SPÖ-Klubobmann Fürst. Dass es zuletzt einen Rückgang bei den Asylanträgen und weniger Aufgriffe gegeben hat, sei schlicht dem Umstand geschuldet, dass sich Schlepperrouten verlagert haben. „Das kann sich aber schlagartig wieder ändern“, betont Fürst.