Citroen ELO: Ein Riesen-Legostein für alle Fälle

Elos offizieller Name ist Elo1, es kann also sein, dass nach dem Konzeptfahrzeug Oli aus dem Jahr 2022 und dem Elo, der am 9. Januar 2026 beim Brüsseler Autosalon der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, irgendwann noch ein weiterer Elo folgen wird. Bei Citroën sieht man den Elo als Entwicklungslabor, als Schaufenster der Möglichkeiten. Natürlich wird kein Auto der Zukunft ausschließlich mit Freizeit- und Sportgeräten vollgestopft sein. Aber all die vielen liebevoll versponnen anmutenden Ideen der Citroën-Designer und -Techniker sind doch mehr als reine Utopie. Denn das Spiel mit Platz und Materialien ist pragmatisch.