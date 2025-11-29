Was Dreisprung-Ass mit der Feuerwehr zu tun hat

Löschangriff Nass, Hakenleitersteigen und ein 100-Meter-Hindernislauf gehören zu jenen Disziplinen, die unter anderem bei internationalen Feuerwehrsportwettkämpfen bewältigt werden müssen – und somit auch bei der Feuerwehr-WM kommenden Juli in Eisenstadt. Damit sie dort auch abliefern können, schuftet die FF Bad Mühllacken bereits jetzt dafür, trainierten die „Florianis“ zuletzt sogar in der Kornspitz Arena in der Wieningerstraße in Linz.