So lief das blau-schwarze Jahr in der Steiermark

Für Regierungsbilanzen stellt sich jeder eine sehr einfache Frage: Geht es mir sozial und wirtschaftlich besser oder schlechter als im Vorjahr? Die Antwort ist keine volkswirtschaftliche Analyse, sondern ein persönliches Gefühl. Sieht die Mehrheit eine Verbesserung der eigenen Lebenssituation, gilt die Regierung als gut. Wird mehrheitlich eine Verschlechterung empfunden, dass man sich immer weniger leisten kann und die Zukunft unsicher ist, schadet das den Regierungsparteien.

„Gegen die da oben!“

In der Steiermark hat laut Umfragen die FPÖ seit der Landtagswahl 2024 von rund 35 in Richtung 40 Prozent weiter zugelegt. Die Volkspartei jedoch fällt als Koalitionspartner von knapp 27 auf klar unter 25 Prozent. Warum das? Das hat mit der Bundespolitik zu tun. Dort betreiben Herbert Kickl und Co. Fundamentalopposition, sodass man als FPÖ nach dem Gewinn des Landeshauptmann-Sessels das Image „Gegen die da oben!“ beibehalten kann.