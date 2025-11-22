Uropa als falscher Polizist auf der Anklagebank

Justitia kennt eben kein Alterslimit! Ein Kärntner fand sich mit 79 Jahren zum ersten Mal im Leben vor Gericht wieder – wegen einer recht absurden Anklage. Noch älter ist dagegen einer der bekanntesten und meistbeschäftigten Verteidiger des Landes, der auch mit 85 noch täglich im Einsatz ist.
Zwei Herren im, pardon, doch etwas fortgeschrittenen Alter sorgen dieser Tage für Aufsehen und Wohlwollen gleichermaßen in der Kärntner Justiz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.