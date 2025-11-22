Uropa als falscher Polizist auf der Anklagebank

Justitia kennt eben kein Alterslimit! Ein Kärntner fand sich mit 79 Jahren zum ersten Mal im Leben vor Gericht wieder – wegen einer recht absurden Anklage. Noch älter ist dagegen einer der bekanntesten und meistbeschäftigten Verteidiger des Landes, der auch mit 85 noch täglich im Einsatz ist.