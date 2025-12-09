Ein Geschäft vollgefüllt mit regionalen „Fachln“

Kärntnerin setzt auf heimische Produzenten

Und so zählt die 36-jährige Klagenfurterin insgesamt 700 Fachln mit 500 Ausstellern. „Es ist schön, zu beobachten, wie sich die einzelnen Betreiber entwickeln. Die meisten Produzenten starten oft nebenbei als Hobby und gehen erst mit der Zeit in die Selbstständigkeit“, erzählt die 36-Jährige, die stark auf Regionalität setzt und sich deshalb bei der Auswahl der Produkte vor allem auf Kärntner Produzenten spezialisiert.