Türchen 9

Ein Geschäft vollgefüllt mit regionalen „Fachln“

Kärnten
09.12.2025 05:00
(Bild: Elisa Aschbacher)

s´Fachl ist wohl das Aushängeschild, wenn es um Regionalität geht. In Kärnten gibt es bereits zwei Filialen – geführt von Nicola Grün. Warum das Fachl so gut angenommen wird und künftige Pläne – darüber spricht die „Fachlmeisterin“ in unserem Adventkalender. 

0 Kommentare

Kein einziges Fachl ist in den zwei Kärntner Fachl-Filialen leer. Kein Wunder, denn die Geschäftsidee kommt bei Betrieben, die im Fachl ihre Produkte ausstellen, mehr als gut an. „Es gibt sogar eine Warteliste“, erklärt Nicola Grün, die die beiden Fachl-Filialen des österreichweiten Franchise-Unternehmens in Klagenfurt und Villach über hat.  

„Besonders interessant ist ein Fachl – also eine Kiste, in der Produkte ausgestellt werden können – für Kleinunternehmen, oder Jungunternehmer, die gerade erst gestartet haben“, erklärt Grün weiter. 

Kärntnerin setzt auf heimische Produzenten
Und so zählt die 36-jährige Klagenfurterin insgesamt 700 Fachln mit 500 Ausstellern. „Es ist schön, zu beobachten, wie sich die einzelnen Betreiber entwickeln. Die meisten Produzenten starten oft nebenbei als Hobby und gehen erst mit der Zeit in die Selbstständigkeit“, erzählt die 36-Jährige, die stark auf Regionalität setzt und sich deshalb bei der Auswahl der Produkte vor allem auf Kärntner Produzenten spezialisiert. 

Nicola Grün im Fachl in Klagenfurt. Sie leitet auch das Fachl in Villach.
Nicola Grün im Fachl in Klagenfurt. Sie leitet auch das Fachl in Villach.(Bild: Elisa Aschbacher)

Ihr Ziel: „Dass größere Firmen zum Beispiel als Weihnachts- bzw Firmengeschenke unsere Fachl-Produkte kaufen“, will die Kärntnerin mit Großunternehmen zusammenarbeiten. Ob noch ein weiteres Fachl bei uns in Kärnten eröffnen wird? „Nicht direkt in Kärnten, aber in Osttirol – das ist ein Zukunftsprojekt“, spricht sie über ihre Pläne. 

Wir verlosen... 
6 x 50 Euro Gutscheine vom Fachl. Die Gutscheine sind in den Filialen Villach und Klagenfurt einlösbar. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen: 

Viel Glück beim Mitmachen.

