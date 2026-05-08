Mordversuch in München: Mann in Tirol festgenommen

Nachdem ein 27-Jähriger vergangenen Freitagabend in einem Wohnanwesen im Münchner Stadtteil Laim lebensgefährlich verletzt worden war, ist ein tatverdächtiger 20-jähriger Österreicher Donnerstagfrüh in Navis in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) festgenommen worden.
Ein Sprecher der Tiroler Polizei bestätigte am Freitag einen Bericht der Deutschen Presseagentur dpa. Der Mann, gegen den ein EU-Haftbefehl bestand, ließ sich laut Münchner Polizei widerstandslos festnehmen.
Opfer musste notoperiert werden
Der 27-Jährige aus Togo war in ein Krankenhaus in der bayerischen Landeshauptstadt eingeliefert worden. Dort wurde er einer Notoperation unterzogen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er seine Verletzungen in dem Wohnanwesen erlitten hatte.
Tathergang und Motiv unklar
Die Mordkommission übernahm daraufhin die Ermittlungen, dabei fiel der Verdacht auf den 20-Jährigen. Zu Hintergrund, Hergang und Motiv liefen weitere Untersuchungen, hieß es.
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