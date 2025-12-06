Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren

So hat der gelernte Koch an natürlichen und umweltfreundlichen Schuhputzpasten herumgetüftelt. Mit Erfolg – denn mittlerweile hat Manfred gut 20 verschiedene Mittel – von der Paste, über Schaum bis hin zu Kinderputzartikel. Dass er es so weit bringen würde, damit haben viele nicht gerechnet. „Nachhaltigkeit war 2009 noch kein Thema. Ich wurde ausgelacht, als ich meine Pläne erzählt habe – heute bin ich mit meinen Pasten weltweit vertreten“, strahlt der 48-Jährige.