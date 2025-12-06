Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren

Das geht? Ja, das geht! Mit der Schuhpflege von Manfred Rainer kann man sich faktisch auch den Bart rasieren, oder sogar die Haare waschen! Wie und warum, erklärt der Kärntner im sechsten Adventkalendertürchen der „Kärntner Krone“.
Schuhputzpaste, die man sich ohne Bedenken ins Gesicht schmieren kann. Danach suchte Manfred Rainer, als er damals noch selbst ein Schuhgeschäft in Kitzbühel führte. „Ich wollte ein natürliches Schuhputzmittel, aber ich habe keines gefunden“, so der Veldener beim „Krone“-Besuch.
So hat der gelernte Koch an natürlichen und umweltfreundlichen Schuhputzpasten herumgetüftelt. Mit Erfolg – denn mittlerweile hat Manfred gut 20 verschiedene Mittel – von der Paste, über Schaum bis hin zu Kinderputzartikel. Dass er es so weit bringen würde, damit haben viele nicht gerechnet. „Nachhaltigkeit war 2009 noch kein Thema. Ich wurde ausgelacht, als ich meine Pläne erzählt habe – heute bin ich mit meinen Pasten weltweit vertreten“, strahlt der 48-Jährige.
Sein Ziel ist es, der Umwelt Gutes tun
„Meine Produkte sind vegan, ökologisch zertifiziert, dermatologisch getestet“, so Rainer, der sich mit dem Schaum sogar seinen Bart rasiert. „Weil es zu 100 Prozent natürlich ist, aus pflanzlichen, pharmazeutischen Inhaltsstoffen besteht.“ Produziert werden die Produkte für weltweite Abnehmer in einer Garage bei Rainer zuhause. „Und in einer Produktionsstätte in Klagenfurt, weil die Garage mittlerweile schon etwas zu klein ist“, schmunzelt er. „Und auch mein Papa hilft beim Verpacken mit seinen 82 Jahren tatkräftig mit.“
Besonders beliebt sind seine Kinderschuhputzartikel. „Kindern soll das Schuhputzen Spaß machen. So haben wir auch eine sogenannte Schuhheilsalbe hergestellt. Außerdem ist es unbedenklich, wenn die Kleinen mit der Paste herumspielen.“
