Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 6

Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren

Kärnten
06.12.2025 05:01

Das geht? Ja, das geht! Mit der Schuhpflege von Manfred Rainer kann man sich faktisch auch den Bart rasieren, oder sogar die Haare waschen! Wie und warum, erklärt der Kärntner im sechsten Adventkalendertürchen der „Kärntner Krone“.

0 Kommentare

Schuhputzpaste, die man sich ohne Bedenken ins Gesicht schmieren kann. Danach suchte Manfred Rainer, als er damals noch selbst ein Schuhgeschäft in Kitzbühel führte. „Ich wollte ein natürliches Schuhputzmittel, aber ich habe keines gefunden“, so der Veldener beim „Krone“-Besuch.

Manfred Rainer hat verschiedene Schuhpflgeprodukte hergestellt.
Manfred Rainer hat verschiedene Schuhpflgeprodukte hergestellt.(Bild: Elisa Aschbacher)
In seiner Garage werden die hochwertigen und natürlichen Produkte hergestellt.
In seiner Garage werden die hochwertigen und natürlichen Produkte hergestellt.(Bild: Elisa Aschbacher)
Manfred Rainer
Manfred Rainer(Bild: Elisa Aschbacher)
Manfred Rainer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man Schuhe natürlich putzen kann und auf ...
Manfred Rainer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man Schuhe natürlich putzen kann und auf stark verarbeitete Mittel verzichten kann.(Bild: Elisa Aschbacher)

So hat der gelernte Koch an natürlichen und umweltfreundlichen Schuhputzpasten herumgetüftelt. Mit Erfolg – denn mittlerweile hat Manfred gut 20 verschiedene Mittel – von der Paste, über Schaum bis hin zu Kinderputzartikel. Dass er es so weit bringen würde, damit haben viele nicht gerechnet. „Nachhaltigkeit war 2009 noch kein Thema. Ich wurde ausgelacht, als ich meine Pläne erzählt habe – heute bin ich mit meinen Pasten weltweit vertreten“, strahlt der 48-Jährige.

Sein Ziel ist es, der Umwelt Gutes tun
„Meine Produkte sind vegan, ökologisch zertifiziert, dermatologisch getestet“, so Rainer, der sich mit dem Schaum sogar seinen Bart rasiert. „Weil es zu 100 Prozent natürlich ist, aus pflanzlichen, pharmazeutischen Inhaltsstoffen besteht.“ Produziert werden die Produkte für weltweite Abnehmer in einer Garage bei Rainer zuhause. „Und in einer Produktionsstätte in Klagenfurt, weil die Garage mittlerweile schon etwas zu klein ist“, schmunzelt er. „Und auch mein Papa hilft beim Verpacken mit seinen 82 Jahren tatkräftig mit.“

Lesen Sie auch:
Familie Zarfl und Lichtenegger bieten Urlaub am Bauernhof an.
Türchen 5
Gästen das Leben am Bauernhof näherbringen
05.12.2025
Türchen 4
Seit 35 Jahren mit der Pferdekutsche unterwegs
04.12.2025
Türchen 3
Kein WLAN und TV: Hier wird Natur großgeschrieben
03.12.2025

Besonders beliebt sind seine Kinderschuhputzartikel. „Kindern soll das Schuhputzen Spaß machen. So haben wir auch eine sogenannte Schuhheilsalbe hergestellt. Außerdem ist es unbedenklich, wenn die Kleinen mit der Paste herumspielen.“ 

Wir verlosen... 
3 x 1 100 Euro Gutschein von der Firma PepUp in Velden. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
127.184 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
125.158 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Kärnten
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
123.017 mal gelesen
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Mehr Kärnten
Türchen 6
Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren
Folge 7: Gabenbringer
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Krone Plus Logo
Seit 22. November weg
Gesucht! Wo ist Austria Klagenfurts Sportchef?
Frau festgenommen
Nach Ehestreit: Mann wurde ins Spital geflogen
Im Südpark
Bei gemütlichem Punsch mit den Stars Gutes tun
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf