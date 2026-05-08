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Eier-Aufregung um irreführende Verpackung

Wirtschaft
08.05.2026 15:57
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Verkauf deutscher Eier bei Spar sorgt weiter für Aufregung: Tierschützer und Branchenvertreter kritisieren eine irreführende Verpackung des Herstellers. Auf den Kartons sind Hühner im Freien zu sehen, enthalten sind jedoch keine Eier dieser Haltungsform.

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Der Skandal um den Verkauf deutscher Eier beim Lebensmittelhändler Spar ist um eine Facette reicher: Nachdem es nach dem Verkauf von Eiern aus dem Nachbarland über Ostern hinaus bereits Kritik hagelte, gibt es nun einen Aufschrei von Foodwatch, Vier Pfoten, dem Verein Land schafft Leben und der Geflügelwirtschaft wegen möglicher irreführender Verpackungen.

Konkret handelt es sich um die Verpackungen der Frischeier der Firma Obermeier aus Bayern, die in den Spar-Regalen zu finden sind. Auf diesen Verpackungen sind Hühner in einer Freilandumgebung zu sehen, obwohl die Eier im Inneren laut Kennzeichnungen aus Bodenhaltung stammen. 

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Zudem findet sich auf der Verpackung der Aufdruck „aus der Heimat“, der wohl nur für deutsche Käufer gelten dürfte: „Bei den Eigenmarken achten wir selbst auf eine korrekte Auszeichnung und entsprechende Bebilderung. Bei Markenartikeln ist der Hersteller selbst dafür verantwortlich“, sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann dazu. Die jeweilige Verpackung werde „in ganz Deutschland so verkauft“.

Zitat Icon

Bei Eigenmarken achten wir selbst auf eine korrekte Auszeichnung und Bebilderung. Bei Markenartikeln ist der Hersteller selbst dafür verantwortlich.

Spar-Sprecherin Nicole Berkmann

Doch auch das Marktamt Wien sieht eine Irreführung der Konsumenten bei der bayerischen Eierverpackung. „Wir leiten das an die Lebensmittelkontrolle Salzburg weiter“, hieß es dazu. Diese ist zuständig, weil die Eier dort erstmals in Österreich in den Handel gebracht wurden.

„Vertrauen geht verloren“
Die Verpackung der bayerischen Eier sorgt für Unverständnis: „Für uns ist entscheidend, dass Konsumenten sich auf die Darstellung auf der Verpackung verlassen können“, erklärt EZG-Frischei-Obmann und Vorstandsmitglied der Geflügelwirtschaft Österreich, Günther Wenninger, am Freitag. „Wenn Bildsprache und tatsächlicher Inhalt nicht eindeutig zusammenpassen, dann entsteht Unsicherheit und Vertrauen geht verloren“, kritisierte er weiter.

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„Es ist absolut unverständlich, warum plötzlich Import-Eier im Supermarktregal landen, die noch dazu in die Irre führen“, kommentiert Gründer des Vereins Land schafft Leben, Hannes Royer. Die Tierschützer von Vier Pfoten orten bei der Verpackung „eine dreiste Irreführung der Konsumenten“.

Schon länger Kritik an deutschen Frischeiern bei Spar
Die Geflügelwirtschaft kritisierte bereits Ende April, dass Spar nach der Eier-Knappheit rund um Ostern weiterhin deutsche Frischeier verkauft. Die Eierproduzenten sehen einen „Tabubruch“, der die heimische Produktion gefährde. Für Spar ist hierzulande weiterhin keine Vollversorgung mit österreichischen Eiern möglich.

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