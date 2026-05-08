Eier-Aufregung um irreführende Verpackung

Der Skandal um den Verkauf deutscher Eier beim Lebensmittelhändler Spar ist um eine Facette reicher: Nachdem es nach dem Verkauf von Eiern aus dem Nachbarland über Ostern hinaus bereits Kritik hagelte, gibt es nun einen Aufschrei von Foodwatch, Vier Pfoten, dem Verein Land schafft Leben und der Geflügelwirtschaft wegen möglicher irreführender Verpackungen.