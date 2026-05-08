Warum gerade die SPÖ mehr arbeiten lassen will

Das kommt jetzt doch überraschend: Ausgerechnet die Gewerkschaftspartei SPÖ will, dass wir mehr arbeiten. Sozialministerin Korinna Schumann plant das „Recht auf Stundenerhöhung“ gesetzlich zu verankern. Krone+ kennt die Hintergründe.
Wir müssen mehr arbeiten, tönt es immer wieder aus Wirtschaftskreisen und teils auch von der Politik. Dass jetzt ausgerechnet die SPÖ ein Recht auf Mehrarbeit einfordert, kommt doch etwas überraschend. Der Hintergrund ist die angespannte Lage am österreichischen Arbeitsmarkt – und auch das unter dem Spardruck ächzende Budget für Soziales sowie Pensionen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.