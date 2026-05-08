Warum gerade die SPÖ mehr arbeiten lassen will

Wir müssen mehr arbeiten, tönt es immer wieder aus Wirtschaftskreisen und teils auch von der Politik. Dass jetzt ausgerechnet die SPÖ ein Recht auf Mehrarbeit einfordert, kommt doch etwas überraschend. Der Hintergrund ist die angespannte Lage am österreichischen Arbeitsmarkt – und auch das unter dem Spardruck ächzende Budget für Soziales sowie Pensionen.