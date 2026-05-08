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Warum gerade die SPÖ mehr arbeiten lassen will

Innenpolitik
08.05.2026 16:00
Ministerin Korinna Schumann will das klamme Budget für Arbeitsmarkt, Soziales und Pensionen ...
Ministerin Korinna Schumann will das klamme Budget für Arbeitsmarkt, Soziales und Pensionen durch Mehrarbeit von mehr Erwerbstätigen entlastet werden.(Bild: Krone KREATIV/Sozialministerium, stock.adobe.com)
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Von Christoph Budin

Das kommt jetzt doch überraschend: Ausgerechnet die Gewerkschaftspartei SPÖ will, dass wir mehr arbeiten. Sozialministerin Korinna Schumann plant das „Recht auf Stundenerhöhung“ gesetzlich zu verankern. Krone+ kennt die Hintergründe.

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Wir müssen mehr arbeiten, tönt es immer wieder aus Wirtschaftskreisen und teils auch von der Politik. Dass jetzt ausgerechnet die SPÖ ein Recht auf Mehrarbeit einfordert, kommt doch etwas überraschend. Der Hintergrund ist die angespannte Lage am österreichischen Arbeitsmarkt – und auch das unter dem Spardruck ächzende Budget für Soziales sowie Pensionen.

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