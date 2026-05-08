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Okay vom Gemeinderat

Wörthersee-Gemeinde nimmt 800.000-Euro-Geschenk an

Kärnten
08.05.2026 12:00
Das Strandbad am Wörthersee-Südufer soll nach der Schenkung des Tourismusverbandes saniert ...
Das Strandbad am Wörthersee-Südufer soll nach der Schenkung des Tourismusverbandes saniert werden(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der Schieflinger Tourismusverband und der Gemeinderat segnen den außergewöhnlichen Deal ab. Die genauen Vorgaben vonseiten der Touristiker stehen aber noch aus. Sanierung dürfte erst nach der Sommersaison starten.

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Das Angebot des Schieflinger Tourismusverbandes sorgte bei der vorletzten Gemeinderatssitzung für ein wenig Kopfzerbrechen. Denn immerhin ging es um die Schenkung von 800.000 Euro für die Sanierung des Strandbades am Wörthersee (wir berichteten).

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