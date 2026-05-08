Zu Muttertag Mamas mit Legenden überraschen

Am Samstag werden Stargäste wie Hannah, Marc Pircher und das Deutsche Duo „Die Rodensteiner“ für Stimmung sorgen. Moderator Marco Ventre wird natürlich auch die Nockis auf die Bühne bitten. Der krönende Abschluss des Nockisfestes: der traditionelle Sonntags-Frühschoppen mit Friedl und seinen Kollegen. Wer noch kein passendes Muttertagsgeschenk hat, wird bei den Nockis also mehr als fündig.