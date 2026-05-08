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Nockisfest

Zu Muttertag Mamas mit Legenden überraschen

Kärnten
08.05.2026 14:00
Nockisfest: Das traditionellen Drei-Tages-Fest an den Millstätter See mit vielen Gästen und ...
Nockisfest: Das traditionellen Drei-Tages-Fest an den Millstätter See mit vielen Gästen und Legenden.(Bild: Soulspacestudios)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Vom 18. bis 20. September veranstalten die Nockis erneut ihr dreitägiges Fest am Millstätter See. Wer noch kein passendes Muttertagsgeschenk hat, kann mit einer Eintrittskarte für ein besonderes Erlebnis sorgen.  

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Wenn die Nockis zu ihrem Fest vom 18. bis 20. September nach Millstatt laden, dann dürfen die Legenden der deutschsprachigen Musikszene natürlich nicht fehlen.

Bei der diesjährigen „Nacht der Legenden“ (18. September) sind wieder Stars der Extraklasse am Start. Die deutsch-britische Schlagersängerin, die mit ihren Hits wie „Heut Abend hab ich Kopfweh“ oder „Xanadu“ Musikgeschichte schrieb, wird ihr Karriereende kurzzeitig pausieren und sich das Mikro mit Friedl Würcher teilen. 

Musikstars feeirn gemeinsam it den Nockis
Ebenso eine Ausnahme macht Jogl Brunner, der schon seit einiger Zeit nicht mehr auf der Bühne gestanden ist. Gemeinsam mit Charly Brunner konnte er unzählige Gold- und Platinplatten einheimsen. Der „Fidele Lavanttaler“ Hubert Urach freut sich ebenso bereits auf die „Nacht der Legenden“, sowie der Partysänger Roberto Blanco.

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Am Samstag werden Stargäste wie Hannah, Marc Pircher und das Deutsche Duo „Die Rodensteiner“ für Stimmung sorgen. Moderator Marco Ventre wird natürlich auch die Nockis auf die Bühne bitten. Der krönende Abschluss des Nockisfestes: der traditionelle Sonntags-Frühschoppen mit Friedl und seinen Kollegen. Wer noch kein passendes Muttertagsgeschenk hat, wird bei den Nockis also mehr als fündig. 

Sämtliche Informationen rund um das Nockisfest sowie Karten gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com

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