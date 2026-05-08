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Nach Eklat im Training

Diese historische Strafe spricht Real nun wohl aus

Fußball International
08.05.2026 15:56
Federico Valverde und Aurelien Tchouameni dürfen nach ihrer Auseinandersetzung mit einer ...
Federico Valverde und Aurelien Tchouameni dürfen nach ihrer Auseinandersetzung mit einer historischen Strafe rechnen.(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Federico Valverde und Aurelien Tchouameni dürften nach ihrer Auseinandersetzung im Training eine heftige Strafe kassieren. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt sogar, dass das Duo die „größte Geldstrafe der Klubgeschichte“ erhalten wird. 

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„Es wird eine große Geldstrafe für beide Spieler erwarten — die größte je in der gesamten Real Madrid-Geschichte“, schreibt Romano und bezieht sich dabei auf „Onda Cero“.

Sportliche Strafen seien in der aktuellen Phase noch keine bestätigt, so der Experte. Tchouameni hat bereits wieder mit dem Team trainiert, Valverde wird das „El Classico“ aufgrund seiner davongetragenen Verletzung hingegen verpassen.

Statement von Valverde
Valverde „Gestern hatte ich während eines Trainings einen Vorfall mit einem Teamkollegen. Die Erschöpfung durch den Wettkampf und die Frustration haben alles übermäßig aufgebauscht erscheinen lassen“, äußerte sich Valverde selbst inzwischen zum Zwischenfall. 

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Allerdings bestritt er Darstellungen, wonach es zu einer Prügelei gekommen sei: „Zu keinem Zeitpunkt hat mein Teamkollege mich geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen.“ Die Verletzung habe er sich ohne äußere Auswirkung zugezogen. Außerdem entschuldigte sich der Nationalspieler aus Uruguay beim gesamten Verein. 

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