Diese historische Strafe spricht Real nun wohl aus

Allerdings bestritt er Darstellungen, wonach es zu einer Prügelei gekommen sei: „Zu keinem Zeitpunkt hat mein Teamkollege mich geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen.“ Die Verletzung habe er sich ohne äußere Auswirkung zugezogen. Außerdem entschuldigte sich der Nationalspieler aus Uruguay beim gesamten Verein.