Das Linchen Klagenfurt eröffnet bald auch in Graz!

Nächster unternehmerischer Schritt

Und weil die Nachfrage so groß ist, spricht Paulina ihre nächsten unternehmerischen Schritte an. „Im Jänner wird das Linchen auch in der Steiermark eröffnen – und zwar in Graz“, spricht sie mit der „Krone“ über ihre Pläne. Geführt wird dieser Standort dann von ihrer Schwester Fanni. „Aber ich werde auch vor Ort sein – weil mit der neuen Verbindungsstrecke Koralmbahn ist das durchaus möglich und kein langer Weg mehr“, so die 25-Jährige.