Das Linchen Klagenfurt eröffnet bald auch in Graz!

Im Adventkalender-Türchen 8 verbirgt sich das Linchen – Keramik bemalen in Klagenfurt. Eigentümerin Paulina Tiefenbacher spricht über ihr erstes Jahr im Linchen und über weitere Pläne.
Erst vor gut einem Jahr öffnete Paulina Tiefenbacher die Türen zu ihrem Linchen – Keramik bemalen in der Kärntner Landeshauptstadt. Und ihr Angebot kommt mehr als gut an.
„Ich bin immer wieder ausgebucht. Ich glaube, weil die Leute gerade solche Freizeitangebote suchen. Wir leben in einer Welt, in der das Handy andauernd bei uns ist und wir oft nicht abschalten können“, erzählt die gebürtige Salzburgerin, die der Liebe wegen nach Klagenfurt gezogen ist. Die 25-Jährige will mit ihrem Keramikstudio Platz zum Zusammenkommen schaffen. „Einfach gemeinsam Zeit verbringen und das beim Bemalen von verschiedenen Keramik-Objekten“, erklärt die Klagenfurterin weiter.
Nächster unternehmerischer Schritt
Und weil die Nachfrage so groß ist, spricht Paulina ihre nächsten unternehmerischen Schritte an. „Im Jänner wird das Linchen auch in der Steiermark eröffnen – und zwar in Graz“, spricht sie mit der „Krone“ über ihre Pläne. Geführt wird dieser Standort dann von ihrer Schwester Fanni. „Aber ich werde auch vor Ort sein – weil mit der neuen Verbindungsstrecke Koralmbahn ist das durchaus möglich und kein langer Weg mehr“, so die 25-Jährige.
Wer ein persönliches Geschenk mit individueller Handschrift oder einfach nur mal eine Auszeit vom täglichen Stress braucht, sollte im „Linchen“ vorbeischauen – egal welches Alter oder kreative Vorkenntnis. Alle Informationen unter: www.das-linchen.at
Wir verlosen...
5 x 25 Euro Gutscheine vom „Linchen“ – Keramik bemalen in Klagenfurt. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:
Viel Glück beim Mitmachen.
