Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 8

Das Linchen Klagenfurt eröffnet bald auch in Graz!

Kärnten
08.12.2025 05:00
Paulina Tiefenbacher betreibt das Linchen in Klagenfurt erfolgreich.
Paulina Tiefenbacher betreibt das Linchen in Klagenfurt erfolgreich.(Bild: Evelyn Hronek)

Im Adventkalender-Türchen 8 verbirgt sich das Linchen – Keramik bemalen in Klagenfurt. Eigentümerin Paulina Tiefenbacher spricht über ihr erstes Jahr im Linchen und über weitere Pläne. 

0 Kommentare

Erst vor gut einem Jahr öffnete Paulina Tiefenbacher die Türen zu ihrem Linchen – Keramik bemalen in der Kärntner Landeshauptstadt. Und ihr Angebot kommt mehr als gut an.

„Ich bin immer wieder ausgebucht. Ich glaube, weil die Leute gerade solche Freizeitangebote suchen. Wir leben in einer Welt, in der das Handy andauernd bei uns ist und wir oft nicht abschalten können“, erzählt die gebürtige Salzburgerin, die der Liebe wegen nach Klagenfurt gezogen ist. Die 25-Jährige will mit ihrem Keramikstudio Platz zum Zusammenkommen schaffen. „Einfach gemeinsam Zeit verbringen und das beim Bemalen von verschiedenen Keramik-Objekten“, erklärt die Klagenfurterin weiter. 

Nächster unternehmerischer Schritt
Und weil die Nachfrage so groß ist, spricht Paulina ihre nächsten unternehmerischen Schritte an. „Im Jänner wird das Linchen auch in der Steiermark eröffnen – und zwar in Graz“, spricht sie mit der „Krone“ über ihre Pläne. Geführt wird dieser Standort dann von ihrer Schwester Fanni. „Aber ich werde auch vor Ort sein – weil mit der neuen Verbindungsstrecke Koralmbahn ist das durchaus möglich und kein langer Weg mehr“, so die 25-Jährige. 

Abschalten beim Bemalen.
Abschalten beim Bemalen.(Bild: Christian Krall)
Bei Paulina kann man gemeinsam mit einer Prise Spaß seine kreative Ader ausleben lassen.
Bei Paulina kann man gemeinsam mit einer Prise Spaß seine kreative Ader ausleben lassen.(Bild: Christian Krall)

Wer ein persönliches Geschenk mit individueller Handschrift oder einfach nur mal eine Auszeit vom täglichen Stress braucht, sollte im „Linchen“ vorbeischauen – egal welches Alter oder kreative Vorkenntnis. Alle Informationen unter: www.das-linchen.at 

Lesen Sie auch:
Heimischen Mozzarella und Tofu produziert Michael Kerschbaumer. 
Türchen 7
Er bringt Mozzarella und Tofu in Kärnten auf Markt
07.12.2025
Türchen 6
Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren
06.12.2025
Türchen 5
Gästen das Leben am Bauernhof näherbringen
05.12.2025

Wir verlosen... 
5 x 25 Euro Gutscheine vom „Linchen“ – Keramik bemalen in Klagenfurt. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.492 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
140.073 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
132.741 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Kärnten
Türchen 8
Das Linchen Klagenfurt eröffnet bald auch in Graz!
Folge 9: Annas Kind
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
ICE-Eishockeyliga
Graz99ers übernehmen mit Sieg beim KAC Spitze
„Krone“-Adventwandern
Weihnachten entgegen: Stiller Aufstieg zum Stubeck
Winzer & Co willkommen
Viele Zuckerl: Golfpark sucht Pächter für Gastro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf