Eine Baukultur auf alternativen und neuen Wegen

Der Zufall als Ideengeber

Dieses große Ganze ist aber keinesfalls gewollt, „es entstand durch reinen Zufall. Auf einmal überkommt mich die Idee: Ich muss es so machen – und setze es dann auch in die Tat um. Im Nachgang betrachtet, nicht immer die beste Entscheidung – und trotzdem passt es; irgendwie“, zieht der Architekt und ehemalige Lehrende für Baukonstruktion an der Universität in München Resümee über seine bisherige Arbeit am und im einzigartigen Gebäude.