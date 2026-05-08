Gemeinde stimmte gegen Amazon: „Sind enttäuscht“

Verkehrsbedenken führten zum „Nein“

„Ich akzeptiere die Entscheidung“, sagt Bürgermeister Bernhard Öttl im „Krone“-Gespräch. Doch der Ortschef selbst hat anders abgestimmt: „Ich wäre für die Aufnahme der Verhandlungen gewesen, weil das ja nicht heißt, dass man den Grund dann wirklich verkauft.“ Ausschlaggebend für die Gegenstimmen – die Bürgerlisten, die beiden FPÖ-Gemeinderäte sowie einer von acht ÖVP-Mandataren stimmten mit „Nein“ – war die Befürchtung vor steigender Verkehrsbelastung. Die Gemeinde liegt an der B148 und an der A8, der rege Verkehr ist auch jetzt schon ein großes Thema.