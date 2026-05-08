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Kris Jenner: Ozempic machte mich „wirklich krank“

Society International
08.05.2026 16:00
Kris Jenner berichtete jetzt über ihre negativen Erfahrungen mit der Abnehmspritze Ozempic.
Kris Jenner berichtete jetzt über ihre negativen Erfahrungen mit der Abnehmspritze Ozempic.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Von krone.at

Gesundheits-Schock statt Abnehmerfolg: Kris Jenner hat in einem Interview nun über ihre negativen Erfahrungen mit der Abnehmspritze Ozempic gesprochen. Diese habe sie nämlich „wirklich krank“ gemacht.

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Ganz offen plauderte Momager Kris Jenner jetzt darüber, dass sie, wie viele andere Promis auch, die Abnehmspritze Ozempic ausprobiert habe, mit der Hoffnung, Gewicht zu verlieren. Doch statt des erwünschten Erfolgs auf der Waage stellten sich schnell schreckliche Nebenwirkungen ein, schilderte die 70-Jährige.

„Konnte nicht mehr arbeiten“
„Ich habe es ausprobiert. Wir haben es einmal getestet, als noch niemand wusste, was das ist, und es hat mich wirklich krank gemacht“, erklärte Jenner im Talk mit dem „SHE MD“-Podcast. „Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte einfach nicht. Mir war so schlecht, ständig übel.“

Kris Jenner präsentierte auf der Met-Gala Anfang der Woche ihren jugendlichen Look. In einem ...
Kris Jenner präsentierte auf der Met-Gala Anfang der Woche ihren jugendlichen Look. In einem Podcast teilte sie nun ihre Negativ-Erfahrungen mit der Abnehmspritze Ozempic.(Bild: AP/Evan Agostini)

Sie sei daraufhin zu ihrer Ärztin gegangen, die zu ihr gesagt habe: „Okay, okay. Lass uns etwas anderes ausprobieren.“ Daraufhin hätte sie Ozempic abgesetzt und „wir haben verschiedene Optionen durchgespielt und uns andere Möglichkeiten angesehen“, so Jenner.

Mit Peptid-Injektionen zum Erfolg
Was statt Ozempic bei ihr zum Erfolg führte? Die Mutter von Kim Kardashian verriet, dass sie sich stattdessen für Peptid-Injektionen sowie verschiedene Nahrungsergänzungsmittel wie Fischöl und Omega-3 entschieden habe. Mit den Ergebnissen sei sie deutlich zufriedener gewesen.

„Mir wurde klar, dass eine Peptid-Injektion wirklich großartig für mich war. Und dann ergänze ich das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das war ein echter Wendepunkt. Dadurch hatte ich tatsächlich abends ein paar zusätzliche Stunden Energie, weil ich so früh aufstehe.“

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Facelift für jugendlichen Look
Auch ihr Facelift, das sie sich im Jahr 2025 hatte machen lassen, trage ebenfalls dazu bei, ihr jugendliches Aussehen zu bewahren. „Ich hatte vor einem Jahr ein sehr bekanntes Facelift. Das war hilfreich“, schmunzelte Jenner.

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