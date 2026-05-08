Kris Jenner: Ozempic machte mich „wirklich krank“

„Konnte nicht mehr arbeiten“

„Ich habe es ausprobiert. Wir haben es einmal getestet, als noch niemand wusste, was das ist, und es hat mich wirklich krank gemacht“, erklärte Jenner im Talk mit dem „SHE MD“-Podcast. „Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte einfach nicht. Mir war so schlecht, ständig übel.“