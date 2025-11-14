Fußball-Akademie könnte nach Wolfsberg übersiedeln

Der Vertrag zwischen dem Land Kärnten und dem WAC bezüglich der Fußball-Akademie läuft bekanntlich 2029 aus. Jetzt beschäftigen sich die Wolfsberger mit einer früheren Heimholung ihrer Talente. Stufenweise könnte ein Team pro Jahr ins Lavanttal kommen – auch zwei neue Plätze sollen künftig errichtet werden.
Neue Überlegungen bezüglich der Fußball-Akademie des WAC! Der Vertrag über die Fläche der AKA zwischen dem Sportpark Klagenfurt und dem Land Kärnten läuft ja bekanntlich 2029 aus. Das Land gab bereits bekannt, dass man den Kontrakt nicht verlängern kann. Auch, weil die Miete wohl bis auf das Fünffache ansteigen wird.
