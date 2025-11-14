Fußball-Akademie könnte nach Wolfsberg übersiedeln

Neue Überlegungen bezüglich der Fußball-Akademie des WAC! Der Vertrag über die Fläche der AKA zwischen dem Sportpark Klagenfurt und dem Land Kärnten läuft ja bekanntlich 2029 aus. Das Land gab bereits bekannt, dass man den Kontrakt nicht verlängern kann. Auch, weil die Miete wohl bis auf das Fünffache ansteigen wird. . .