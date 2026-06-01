Exporte: „Nicht warten, sondern jetzt handeln“

60 Prozent der Bruttowertschöpfung

„Einerseits gibt es große Abhängigkeiten zu Märkten wie China, den USA oder Deutschland“, erklärt Mandl. „Andererseits stellt sich die Frage: Wo darf ich überhaupt noch hinliefern?“ Mit 60 Prozent der Bruttowertschöpfung sind Exporte für die Kärntner Wirtschaft ausschlaggebend. „Deswegen kann der Zusammenbruch der internationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten zu ernsthaften Problemen führen“, so Mandl. „Wir müssen uns gegen diese Risiken absichern, neue Märkte finden.“