Kärntner stirbt an Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Verschiedene Auslöser

Wie der Patient oder die Patientin erkrankt ist, darf wegen Datenschutz nicht mitgeteilt werden. Die Auslöser für diese seltene Krankheit können verschieden sein. Sie kann entweder durch kontaminierte Nahrungsmittel oder medizinische Eingriffe übertragen werden sowie in familiärer – also genetischer – oder sporadischer Form auftreten. Die meisten Fälle, ca. 85 bis 90 Prozent, betreffen Letzteres. Die Ursache dafür ist unbekannt.