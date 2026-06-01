Verheerendes Feuer in Lagerhalle: Ursache geklärt

Ein Funke genügte

Das Landeskriminalamt Kärnten, der Bezirksbrandermittler und die Brandverhütungsstelle arbeiteten in den letzten Tagen Hand in Hand. Nun sind die Erhebungen offiziell abgeschlossen – und die Experten kamen zu einem eindeutigen Ergebnis: Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Schweißarbeiten in der Halle die Katastrophe ausgelöst. Ein Funke genügte offenbar, um das Feuer zu entfachen.