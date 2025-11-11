Forscherin fand verschollene Pflanze im Bodensee

Dass das Fischkraut nun wieder aufgetaucht ist, ist laut den Forschenden ein gutes Zeichen dafür, dass der See in seinen natürlichen Zustand zurückkehre. Wasserverschmutzung, Ammonium- und Phosphorbelastung des Bodensees hätten der Pflanze den Garaus gemacht. Ammonium entsteht in der Natur vor allem beim Abbau von Proteinen, es wird zum Beispiel von Fischen über die Kiemen ausgeschieden. Phosphor kommt unter anderem in abgelagertem Vogelkot und Klärschlamm vor.