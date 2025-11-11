Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dornröschenschlaf“

Forscherin fand verschollene Pflanze im Bodensee

Wissenschaft
11.11.2025 16:28
Auf der deutschen Seite des Bodensees ist die lang verschollene Pflanzenart Fischkraut (Bild) ...
Auf der deutschen Seite des Bodensees ist die lang verschollene Pflanzenart Fischkraut (Bild) wiederentdeckt worden.(Bild: LIMARIO)

Auf der deutschen Seite des Bodensees ist eine lang verschollene Pflanzenart wiederentdeckt worden. Gefunden hat sie die Forschungstaucherin Almut Hanselmann, als sie abtauchte, um den Pflanzenbestand zu untersuchen. Dabei fiel ihr auf, dass der Seegrund für die Jahreszeit ungewöhnlich grün war.

0 Kommentare

Analysen zeigten dann, dass die unerwartete Begrünung von der Wasserpflanze Fischkraut (Groenlandia densa) stammte. Diese Pflanze ist laut der Universität Konstanz winterhart, gedeiht also auch in der kalten Jahreszeit. Hanselmann dokumentierte das Fischkraut sowohl im Jänner als auch im Juni 2025 an derselben Stelle in der Nähe von Immenstaad.

Die Pflanze sei wohl nie wirklich weg, sondern nur lange Zeit in einer Art „Dornröschenschlaf“ gewesen, teilten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Koblenz mit. Die Sedimentschichten des Sees enthalten Samen- und Dauerstadien von unzähligen Pflanzenarten, darunter auch von Groenlandia densa. Dieses Material hätte nur nicht die richtigen Bedingungen gehabt, um sich auszubreiten.

Lesen Sie auch:
Auf Instagram berichtet der Botanische Garten über den Diebstahl.
Knolle ausgebuddelt
Dortmund: Titanenwurz „David“ verzweifelt gesucht
14.10.2025
Aufruf der Arche Noah
„Fahndung“ nach verschollenen Obstsorten läuft
09.07.2025

Dass das Fischkraut nun wieder aufgetaucht ist, ist laut den Forschenden ein gutes Zeichen dafür, dass der See in seinen natürlichen Zustand zurückkehre. Wasserverschmutzung, Ammonium- und Phosphorbelastung des Bodensees hätten der Pflanze den Garaus gemacht. Ammonium entsteht in der Natur vor allem beim Abbau von Proteinen, es wird zum Beispiel von Fischen über die Kiemen ausgeschieden. Phosphor kommt unter anderem in abgelagertem Vogelkot und Klärschlamm vor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
181.314 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.646 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wissenschaft
„Dornröschenschlaf“
Forscherin fand verschollene Pflanze im Bodensee
Zufällig gefunden
Neue Wildbienenart mit Teufelshörnern entdeckt
Krone Plus Logo
Neue Methode in Wien
Ohne OP und Narkose ambulant von Krebs geheilt
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Studie mit Kindern
Zweite Infektion verdoppelt Long-Covid-Risiko
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf