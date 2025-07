„Fahndung“ nach verschollenen Obstsorten läuft

Sie sind sonnengelb, duften nach Sommer und schmecken ein wenig wie Marillen – die sogenannten Aprikosenpflaumen. Einst bereicherten sie die österreichische Obstkultur in ihrer ganzen Vielfalt, doch heute sind sie kaum noch bekannt. Zwei besonders aromatische Sorten gelten als verschollen: die Braunauer Aprikosenartige Pflaume und Kroneders Aprikosenpflaume. Erstere wurde bereits 1818 in Oberösterreich vom Apotheker Georg Liegel beschrieben – als gelbe, süße Pflaume mit deutlichem Marillenaroma. Die zweite stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gezüchtet von Anton Kroneder in Amstetten. Auch sie zeichnet sich durch ihre goldgelbe Farbe und ihren feinen Geschmack aus.