Soldat übte mit Waffen und Tarnkleidung bei See

Passanten schlugen Alarm, als ein bewaffneter Mann im Tarnanzug in Traun in Oberösterreich herumrannte. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge – doch später klärte sich alles auf. Der vermeintliche Amokläufer war ein Bundesheersoldat, der für eine Spezialausbildung trainierte. Die „Krone“ kennt die Details.