Soldat übte mit Waffen und Tarnkleidung bei See

Passanten schlugen Alarm, als ein bewaffneter Mann im Tarnanzug in Traun in Oberösterreich herumrannte. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge – doch später klärte sich alles auf. Der vermeintliche Amokläufer war ein Bundesheersoldat, der für eine Spezialausbildung trainierte. Die „Krone“ kennt die Details.
Besorgte Anrufer hatten am Montagnachmittag via Notruf bei der Polizei Alarm geschlagen. Sie schilderten glaubhaft, dass ein Mann im Tarnanzug mit mehreren Waffen im Bereich des Oedter Sees bei Traun herumlaufen würde.
