Bayern-Legende mit Mega-Lob für ÖFB-Star

Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern München zum unverzichtbaren Leistungsträger gemausert. So sieht es auch Klub-Legende Claudio Pizarro. Neben dem Mittelfeldspieler sprach der ehemalige Knipser mit der „Krone“ aber auch über Sportdirektor Christoph Freund und seinen ehemaligen Teamkollegen David Alaba.
Er war der Stargast bei der Carrera Racing Night in Salzburg: Claudio Pizarro. Der Peruaner war lange Zeit der beste ausländische Torschütze (197 Treffer) in der Geschichte der deutschen Bundesliga und wurde erst von Robert Lewandowski (312 Buden) abgelöst. Die größten Erfolge feierte er mit dem FC Bayern München.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.