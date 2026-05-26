Literaturfest Salzburg startet in die 18. Ausgabe

Ausbeutung und die Frage, wie wir menschlich bleiben, beschäftigt Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi in „Und Federn überall“. Gleich zu Beginn des 18. Literaturfestes am Mittwoch wird sie aus ihrem jüngsten Roman lesen. Neben Ebrahimi werden am Eröffnungsabend ab 19.30 Uhr im Marionettentheater auch Sandra Gugić und Daniel Wisser auf der Bühne stehen. Die Musik steuern heuer Klemens Lendl und David Müller, alias „Die Strottern“ bei.