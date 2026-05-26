Literaturfest Salzburg startet in die 18. Ausgabe

Das Literaturfest Salzburg startet am Mittwoch in seine mittlerweile 18. Ausgabe. Fast 30 Veranstaltungen – Lesungen, Konzerte, Spaziergänge und vieles mehr – mit rund 50 Künstlern aus neun Ländern finden im Festzentrum/Kurgarten und über die ganze Stadt verteilt statt.
Ausbeutung und die Frage, wie wir menschlich bleiben, beschäftigt Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi in „Und Federn überall“. Gleich zu Beginn des 18. Literaturfestes am Mittwoch wird sie aus ihrem jüngsten Roman lesen. Neben Ebrahimi werden am Eröffnungsabend ab 19.30 Uhr im Marionettentheater auch Sandra Gugić und Daniel Wisser auf der Bühne stehen. Die Musik steuern heuer Klemens Lendl und David Müller, alias „Die Strottern“ bei.
Fast 30 Veranstaltungen – Lesungen, Konzerte, Spaziergänge und vieles mehr – mit rund 50 Künstlern aus neun Ländern finden im Festzentrum/Kurgarten und über die ganze Stadt verteilt statt. Am Samstag feiert man mit einer Matinee den 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann. Karten können auf der Homepage des Literaturfestes erworben werden.
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