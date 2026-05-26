Polizei stoppte zu Pfingsten zahlreiche Raser

Wohl sehr eilig hatten es viele am Pfingstwochenende – und dabei gleich deutlich gegen die Verkehrsregeln verstoßen. So wurde ein 37-Jähriger mit 160 km/h auf der Tauernautobahn erwischt, für einen 27-Jährigen ging es mit 103 km/h durch ein Ortsgebiet.
Los ging es mit den Rasern bereits am Freitag vor Pfingsten. Hier erwischte die Polizei zuerst einen 59-jährigen Autofahrer aus Salzburg, der mit mehr als 100 km/h durch das Ortsgebiet von Thalgau bretterte – bei erlaubten 50 km/h. In St. Michael wurde ein 37-jähriger Bosnier mit mehr als 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben und wurden angezeigt.
Motorradfahrer gleich zweimal zu schnell
Am Samstag wurde ein Motorradfahrer gleich zweimal zu schnell gemessen – vom gleichen Radargerät. Zuerst war er mit 141 km/h in Richtung Thalgau unterwegs, danach ging es mit 121 km/h zurück. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h. Für ihn setzte es eine Anzeige.
Auf der Fuschler Straße war ein Motorradfahrer ebenfalls am Samstag nur auf dem Hinterreifen unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Bike gar kein Pickerl – also keine Begutachtungsplakette – hat. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Zudem wurde er angezeigt und das Motorrad abgestellt.
Am Sonntagvormittag stoppte die Polizei eine Flachgauerin mit ihrem Pkw auf der A10 bei Zederhaus. Sie war bei erlaubten 100 km/h mit 151 km/h unterwegs. Auch sie musste ihren Führerschein abgeben und bekam eine Anzeige.
Sieben Motorradfahrer am Montag gestoppt
Gleich für sieben Motorradfahrer gab es bei Lärm- und Geschwindigkeitsmessungen am Montag in Thalgau weitere Anzeigen. Zwei von ihnen waren um mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs. Zudem waren vier Fahrzeuge technisch verändert worden – etwa durch manipulierte Endschalldämpfer.
Und auch am Montagnachmittag wurde ein Autofahrer in Thalgau an der Mondseer Straße gestoppt. Dieser war mit 103 km/h im Ortsgebiet unterwegs. Er wurde angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.