Polizei stoppte zu Pfingsten zahlreiche Raser

Los ging es mit den Rasern bereits am Freitag vor Pfingsten. Hier erwischte die Polizei zuerst einen 59-jährigen Autofahrer aus Salzburg, der mit mehr als 100 km/h durch das Ortsgebiet von Thalgau bretterte – bei erlaubten 50 km/h. In St. Michael wurde ein 37-jähriger Bosnier mit mehr als 160 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben und wurden angezeigt.