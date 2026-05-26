Tourismusverband muss Finanzen offenlegen

„Massives Transparenzdefizit“

„Wir orten hier ein massives Transparenzdefizit. In einer Situation, wo das Land jeden Euro umdrehen muss, wäre es wichtig, dass die öffentliche Hand Einblick hat, was mit diesem Geld passiert“, betonte Hangöbl. In Zeiten knapper Gemeindekassen stelle sich auch die Frage, welche Aufgaben finanziell starke Verbände in den Kommunen eigentlich übernehmen. „Sie haben dadurch auch eine Machtstellung. Wer das Geld hat, schafft an.“ Bei kleineren Vereinen, die Förderungen vom Land bekommen, werde ganz genau hingeschaut, was mit den Mitteln passiere. „Eine Anfragebeantwortung im Landtag hat ergeben, dass alle Tourismusverbände im Bundesland Salzburg in den Jahren 2021 bis 2025 mehr als 226 Millionen Euro an Abgaben erhalten haben. Und niemand schaut, was mit dem Geld passiert.“