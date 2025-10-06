So will die Eisenstraße zum Erbe der Welt werden

Jimi Blue Ochsenknecht: Vom Häfn in den TV-Knast
In einem aufwendigen Prozess bewirbt sich die Eisenstraße bei der Unesco als Welterbe. Der Titel könnte der Bergbauregion den notwendigen Aufschwung bringen, doch der Weg dahin ist ein langer. Über 200.000 Euro nahm man bereits in die Hand.
Begeben wir uns 1300 Jahre zurück in der Geschichte: Damals begann man in „Innerberg“ mit dem Erzabbau. Ein entscheidender Schritt für die Region um Erzberg, wie man es heute nennt. Man produzierte Eisen in Hochöfen und verschiffte es über die Enns nach Nord und Süd. Bald wurde die Eisenstraße zum Ausgangspunkt der Industrialisierung und des Wohlstands Österreichs.
Kommentare
