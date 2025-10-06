So will die Eisenstraße zum Erbe der Welt werden

Begeben wir uns 1300 Jahre zurück in der Geschichte: Damals begann man in „Innerberg“ mit dem Erzabbau. Ein entscheidender Schritt für die Region um Erzberg, wie man es heute nennt. Man produzierte Eisen in Hochöfen und verschiffte es über die Enns nach Nord und Süd. Bald wurde die Eisenstraße zum Ausgangspunkt der Industrialisierung und des Wohlstands Österreichs.