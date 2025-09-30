Das neue Leben der Halleiner IS-Braut Maria G.
Vor ihrem Strafprozess
Maria G. (28) wird morgen ihre Strafe bekommen. Vor elf Jahren hatte sich die Halleinerin dem Islamischen Staat angeschlossen. Sie heiratete, gebar zwei Kinder und überlebte – nach der Zerschlagung der Terrororganisation – jahrelang in einem Internierungslager unter prekären Verhältnissen.
Neben gesuchten Mördern wie Tibor Foco und Friedrich Felzmann war das Passfoto von Maria G. auf der „Austrians Most Wanted“-Liste des Bundeskriminalamtes zu sehen. Ab 2019, als sie ihren 22. Geburtstag hatte, wurde sie wegen Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung weltweit gesucht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.