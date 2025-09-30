Das neue Leben der Halleiner IS-Braut Maria G.

Neben gesuchten Mördern wie Tibor Foco und Friedrich Felzmann war das Passfoto von Maria G. auf der „Austrians Most Wanted“-Liste des Bundeskriminalamtes zu sehen. Ab 2019, als sie ihren 22. Geburtstag hatte, wurde sie wegen Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung weltweit gesucht.