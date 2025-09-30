Leidenschaft am Haken ist auch oft Gratwanderung

Die Begeisterung, mit der Angel mehr oder weniger aktiv Fischen nachzustellen, ist und bleibt zumeist reine Männersache. Der 51-jährige Klaus Berg hat sein Hobby sogar zum Beruf gemacht. Er erzählt in der „Krone“, wie es dazu gekommen ist.
„Was ist langweiliger als Fischen? Beim Fischen zuschauen“ – diese Gehässigkeit kennt wohl jeder Angler und bei Klaus Berg aus Thalheim bei Wels kam sie aus einem unerwarteten Munde. „Mein Papa hat das schon immer gesagt“, erzählt der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, der als einer von wenigen in Oberösterreich seine Angel-Leidenschaft mit dem Job kombinieren kann. „Es gibt nur noch wenige Berufsfischer und für die ist es ein Knochenjob“, weiß der 51-Jährige, der von einem Freund zum Angeln gebracht worden war.
