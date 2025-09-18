Australien: Käfer aus Windel bedroht Getreideernte

Sorge um Getreideindustrie

Australien gilt bisher als frei von dem Khaprakäfer, der Getreide und Reis befällt. Das Ministerium stuft ihn als größte Bedrohung für die 18 Milliarden australische Dollar (10,2 Milliarden Euro) schwere Getreideindustrie des Landes ein. Eine Ausbreitung könnte dazu führen, dass Handelspartner australische Waren zurückweisen, was zu enormen Verlusten führen würde. „Dies ist ein Schädling, der die gleichen Auswirkungen hätte wie ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche“, sagte Xavier Martin, Präsident des Bauernverbandes NSW Farmers. Die Regierungen müssten alles tun, um ihn einzudämmen. Die Larven wurden in Windeln gefunden, die ausschließlich von der größten australischen Supermarktkette Woolworths verkauft wurden.