Hype um Neuseelands Tim Payne: „Es ist großartig!“

Die Follower-Zahl Paynes bei Instagram stieg in wenigen Wochen von rund 4.700 auf 5,7 Millionen. Das ist mehr, als Neuseeland Einwohner hat. Auch ein Lied über den 32 Jahre alten Payne gibt es. „Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden“, reagierte der Neuseeländer nach der Aktion des Influencers auf Instagram.