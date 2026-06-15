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Hype um Neuseelands Tim Payne: „Es ist großartig!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 07:06
Tim Payne ist mittlerweile global bekannt!
Tim Payne ist mittlerweile global bekannt!(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Hype um Mitspieler und Social-Media-Star Tim Payne kann der neuseeländischen Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht von Kapitän Chris Wood nur guttun. „Ich denke, es ist großartig“, sagte der 34-Jährige vor dem WM-Auftakt gegen den Iran.

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„Ich denke, es wird andere Nationen dazu bringen, sich auf unser Team zu freuen.“ Der argentinische Influencer Valen Scarsini machte den bis dahin wenig bekannten Verteidiger mit Hilfe seiner Follower zu einem Internet-Star. 

Die Follower-Zahl Paynes bei Instagram stieg in wenigen Wochen von rund 4.700 auf 5,7 Millionen. Das ist mehr, als Neuseeland Einwohner hat. Auch ein Lied über den 32 Jahre alten Payne gibt es. „Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden“, reagierte der Neuseeländer nach der Aktion des Influencers auf Instagram. 

Mit Payne zum ersten WM-Sieg?
Auch an all seine neuen Fans richtete der Neuseeländer einige Dankesworte und betonte schließlich: „Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.“

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Teamchef Darren Bazeley lässt der Wirbel ziemlich kalt. „Ich bin nicht in dieser Social-Media-Welt“, sagte er. „Publicity ist Publicity. Unser Job ist es, weiterzumachen und zu performen.“

Neuseeland nimmt zum dritten Mal an einer WM teil. Bisher haben die All Whites noch kein Spiel gewonnen. In der Gruppe G treffen Payne und seine Teamkollegen auch noch auf Ägypten und Belgien.

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