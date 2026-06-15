Geballte Infos! „Wissen genau, was Gegner macht“

Österreichs Staff überlässt bei der Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Jordanien nichts dem Zufall. Seit Monaten zerlegen beziehungsweise analysieren die ÖFB-Trainer unsere Gegner. David Alaba & Co. bekommen davon Häppchen serviert – und das spät. „Co“ Stefan Oesen: „Es geht darum, die Spieler nicht zu überfrachten.“