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Geballte Infos! „Wissen genau, was Gegner macht“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 06:30
Stefan Oesen (li.) legt Seiwald (re.) & Co. die Gegner zurecht.
Stefan Oesen (li.) legt Seiwald (re.) & Co. die Gegner zurecht.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Österreichs Staff überlässt bei der Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Jordanien nichts dem Zufall. Seit Monaten zerlegen beziehungsweise analysieren die ÖFB-Trainer unsere Gegner. David Alaba & Co. bekommen davon Häppchen serviert – und das spät. „Co“ Stefan Oesen: „Es geht darum, die Spieler nicht zu überfrachten.“

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Seit Dezember kennt der ÖFB die WM-Gegner, seit Samstag weiß die erste Elf Bescheid – aber mit Infos über Jordanien hielt sich Rangnicks Staff bis vor wenigen Tagen zurück. Warum? Die „Krone“ fragte nach ...

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