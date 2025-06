Warum Erdäpfelkäfer nun auch Hausbesitzer plagen

Weil der Einsatz von Pflanzenschutzmittel genau geregelt ist und nach der Ernte gar keine mehr angewendet werden dürfen, bleiben viele Schädlinge am Feld. Die Folge: Sie brauchen andere Pflanzen für den Reifungsfraß und die Eiablage. Sie zieht es dann vermehrt in Siedlungen, wo sie sich vor allem an gelben Hausmauern wohlfühlen und sie verschmutzen. An warmen Tagen wandern die Käfer bis zu mehreren hundert Metern.